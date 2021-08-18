السجن 12 عاما وفصل من الخدمة بحق مرافقي مدير بلدية كربلاء المغدور

أفاد مصدر مقرب من عائلة مدير بلدية كربلاء الذي اغتيل مؤخرا، الاربعاء، بصدور أحكام قضائية بحق المفرزة الامنية التي كانت ترافق المغدور.

وقال المصدر ان “المحكمة العسكرية حكمت بالسجن ١٢ عاما وفصل من الخدمة على المفرزة الامنية التي كانت ترافق مدير البلدية عبير سليم أثناء الاعتداء عليه وقتله من قبل أحد المتجاوزين”.

واضاف انه “حكم على المفرزة لتقصيرها في عدم حماية مدير البلدية اثناء تعرضه لإطلاق ناري من قبل احد المتجاوزين خلال حملة رفع التجاوزات”.

وتوفي مدير بلدية كربلاء المقدسة، عبير الخفاجي، الثلاثاء الماضي، بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره.