تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي


 

عندما تنظر الى خريطة العالم وما جرى عليه قبل اكثر من مئة عام سنجد تراكمات الحربين العالميتين كانت على حساب الوطن العربي حصرا ، ويتحمل وزر ذلك طرفين الاول الاستبداد والتخلف العثماني والارهاب الاوربي المتمثل بدوله التي استعمرت العرب ( انكلترا ، فرنسا ، ايطاليا ، البرتغال ، اسبانيا ) واليوم الاستعمار الحديث هو الامريكي ، دخلت الدولة العثمانية حربا لا ناقة لها ولا جمل التاريخ يقول وقفوا مع المانيا ،ويونس بحري اثبت ان العثمانيين كانوا جواسيس للانكليز على الفوهير يعني دولة هتلر ، النتيجة مهما كانت العرب كان الضحية ولا اقول الدول العربية لان هنالك دول الان لم تكن دولا ولا لها اسم كدولة مستقلة ، كانت بلاد الشام ( سوريا ،الاردن ، لبنان ، وفلسطين )، العراق بضمنه الكويت وحتى الاحساء ، الحجاز او الجزيرة العربية يعني لا وجود لقطر والبحرين والامارات ، عمان كانت مستعمرة من قبل البرتغال . وخبائثم كثيرة منها مثلا جعل مناطق متنازع عليها على حدود كل دولتين متجاورتين .

هذا ما يخصنا ولو تحدثنا عن الارهاب والخبث الاوربي في افريقيا فحدث بلا حرج

هذا التاريخ الارهابي لهذه الدول الاوربية جاء لان يفرض على المسلمين ثقافة خاصة بين سلب خيراتهم وهدم دينهم لا غير ، وهنالك من المخدوعين وخصوصا السذج الاغبياء والعلمانيين التنويرين الخبثاء بان اوربا تعمل على تطوير العرب ويستشهدون ببعض اعمالهم ، وقبل ان اجيبهم لاذكر لهم رواية عن الحجاج

ورد على الحجاج سليك بن سلكة قال : عصى عاص من عرض العشيرة؛ فخلّق على اسمي‌ و هدم منزلي، و حرمت عطائي. قال الحجاج : هيهات!أ و ما سمعت قول الشاعر: و لربّ مأخوذ بذنب عشيره و نجا المقارف صاحب الذّنب‌، قال: أصلح اللّه الأمير، إني سمعت اللّه عز و جل قال غير هذا. قال: و ما ذاك؟ قال: قال اللّه تعالى ي سورة يوسف (قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين ، ق ال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . فقال الحجاج: عليّ بيزيد بن أبي مسلم. فمثل بين يديه، فقال: افكك لهذا عن اسمه، و اصكك له بعطائه، و ابن له منزله، و مر مناديا ينادي: صدق اللّه و كذب الشاعر.

هل الحجاج يعرف الله ، هل الحجاج يردعه رادع ؟ الحجاج الذي يذبح اتباع اهل البيت يوم عيد الاضحى يخشى الله ؟ ويكفي شهادة عمر بن عبد العزيز ببطشه وظلمه .

من هنا لابد للارهابي او المستعمر او الطاغية من ان يقوم ببعض الحركات التي تستخدم كالسروال الذي يغطي عوراتهم .

كل ازمات الوطن العربي سببها الغرب وامريكا والقاعدة العسكرية الارهابية التي تسمى الكيان الصهيوني ، فلو لم يكن لهم وجود في الوطن العربي هل سيكون حال العرب هكذا ؟ انهم يخشون العرب عندما يتحررون سيعيدون عصر العلم للمسلمين ايام كانت اوربا تغرق بالظلام في القرون الوسطى .

المهم في هذه الازمات انها تفكير خبيث لاستخباراتهم على المدى البعيد أي عندما نصبوا حكام الخليج بعد الحروب العالمية هو لاجل هذا اليوم من ان تكون قاعدة امريكية فالحقيقة دول الخليج هم قاعدة في ارض امريكية ، وهم اشبه بانهم دول حكم ذاتي من حكومة البيت الابيض .

ولابد لنا من الحديث عن الاكراد واقول لحكامهم متى تتعظون مما انتم به من تصرفات غبية ، نعم الشعب الكردي له الحق بالحفاظ على هويته لكن من خلالكم يامن تحكمونهم هذا لا يتحقق بسبب سوء ادارتكم ، بالامس باعكم الشاه وبعدها باعت امريكا اكراد تركيا الى سلطانهم باعتقال قائد حزب العمال ، وحركة الاستفتاء التي قام بها البرزاني وما حدث من بعدها ، وتجربة اكراد سوريا ليست عنكم ببعيدة وماذا جرى على الاكراد الابرياء من مجازر، واليوم اكراد العراق وما قاموا به من علاقات مع الموساد والكيان الامريكي يتلقون الضربة الايرانية وهم عاجزون لان اصلا امريكا عاجزة عن حماية نفسها فهل تحميكم انتم ؟.

ختاما ابشع استعمار حكم العرب هو الاستعمار الفرنسي وبعده الايطالي وبعده الانكليزي حسب قناعتي لهم تاريخ اسود في الوطن العربي .

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
