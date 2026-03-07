المقالات

زلزال الشرق الأوسط وبداية التحول الكبير


 

الشرق الأوسط يقف اليوم عند لحظة تاريخية حساسة حيث تتقاطع المصالح الكبرى وتتشابك خيوط الصراع بين القوى الإقليمية والدولية .

وما يجري ليس مجرد مواجهة عابرة بل صراع إرادات يعيد رسم موازين القوة ويكشف عمق الحسابات التي تتحرك خلف الكواليس .

إيران تعني الدولة العميقة دولة الخراساني التي تجيد العزف على أوتار التوازنات الدولية بدقة ودهاء وتعرف متى تتحرك ومتى تضرب في لحظة مفصلية من التاريخ .

لقد تورّط دونالد ترامب أصلاً  بفعل حسابات بنيامين نتنياهو حين صُوِّرت له الحرب على اوراق أنها حرب خاطفة لن تطول وأن نهايتها ستكون مع مقتل المرشد السيد علي خامنئي .

لكن الوقائع على الأرض بدأت تكشف عكس ذلك فحين قال المرشد السيد علي خامنئي إن الحرب إقليمية كان يقصد حرباً إقليمية بكل ما تحمله الكلمة من اتساع وتعقيد .

واليوم تتضح ملامح الورطة أكثر فأكثر فارتدادات هذا الصراع قد تتحول إلى زلزال سياسي يضرب واشنطن نفسها !!

بينما ما تزال “جنود الله” تتحرك بخطوات مرعبة ومخيفة في قلب الشرق الأوسط في مواجهة المشروع الصهيوني الترامبي النتنياهو .

إنه زلزال يتدحرج بثقله نحو أبواب حرب عالمية ثالثة مع تصاعد التوترات الكبرى والحديث المتزايد عن اكتمال تجهيز القنبلة النووية في مشهد قد يغيّر ملامح المنطقة والعالم .

