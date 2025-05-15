سوريا - لبنان - فلسطين

الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس


 

افاد مصدر صحفي اليوم الخميس ان الاردن طرد مجموعة من اطفال غزة المصابين من مستشفيات الأردن واعادهم الى غزة تحت الابادة الجماعية والجوع ، بحجة ان الاردن مفلس ولا يستطيع تحمل أعباء على حد وصفهم .

واوضح المصدر ان أكثر من خمسة وعشرين طفلًا برفقة عائلاتهم قد وصلوا إلى قطاع غزة، بعد أن طُردوا من الأردن في ظروف إنسانية مأساوية.

مشيرا الى انهم وصلوا بملابس ممزقة وقلوب موجوعة، بعضهم يصارع الموت، وآخرون أنهكهم الجوع والمرض. وجوههم الصغيرة تروي حكاية ألم لا تحتمله الكلمات، وعيونهم تفيض بأسئلة لا يملك لها العالم جوابًا. هؤلاء الأطفال ليسوا مجرد أرقام، بل أرواح بريئة دُفعت إلى حافة الحياة وسط صمت موجع.

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