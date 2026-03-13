وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، حيث ذكر هيغسيث: إن "المقاتلات والقاذفات تختار الأهداف في إيران وضربنا أكثر من 15 ألف هدف في إيران، ونهاجم مع إسرائيل نحو ألف هدف يومياً".

وأضاف أن "إيران لم يعد لديها دفاع جوي أو قوة بحرية أو قاذفات صواريخ، وسندمر قريباً جميع القدرات الدفاعية في إيران"، مبيناً أنه "اليوم سيكون أعلى مستوى من الضربات في أجواء إيران"، وتابع: "نستخدم قدرات متطورة من بينها الذكاء الاصطناعي لإضعاف أعدائنا، وأهدافنا واضحة وحاسمة وقابلة للتحقيق بينها القضاء على الصواريخ والصناعات الدفاعية".