ترامب: سنرافق السفن في مضيق هرمز إن تطلب الأمر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية سترافق السفن في مضيق هرمز، وسنضرب إيران بشدة إذا لزم الأمر، حيث ذكر ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الولايات المتحدة ستقوم بمرافقة السفن في مضيق هرمز إذا تطلب الأمر"، وأضاف ترامب أن "امريكا سترد بقوة على إيران خلال الأسبوع المقبل في حال استمرار الهجمات أو التصعيد العسكري في المنطقة"، مؤكداً أن "أي تهديد للمصالح الأمريكية أو حلفائها في الخليج لن يُترك دون رد".



