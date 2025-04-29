وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن قرب افتتاح ساحة النقل الخاصة بمطار بغداد الدولي، فيما أشارت الى أن المطار يخضع حاليًا لتقييمات مباشرة من قبل المواطنين، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "العمل في الساحة القريبة من مطار بغداد الدولي، التابعة لقطاع النقل الخاص مستمر، وقد وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة"، مبينا أن "افتتاح هذه الساحة سيكون قريبًا جدًا".

كما أضاف، أن "مطار بغداد الدولي تم افتتاحه أمام الجمهور عبر ستة خطوط رئيسية، مع مراعاة تخصيص ممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في اتجاه الطائرات والعكس"، لافتا الى أن "المطار يخضع حاليًا لتقييمات مباشرة من قبل المواطنين، استعدادًا لبدء عملية التأهيل، التي لم يشهدها منذ عام 1979، حيث ساهم المواطنون في تشخيص احتياجات المطار، مشيدين في الوقت نفسه بجهود وزارة النقل في هذا الجانب".