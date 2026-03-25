وزارة الكهرباء: استنفار تام وخطة استباقية لمواجهة موجة الأمطار

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن استنفار ملاكاتها بشكل كامل لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة، فيما أكدت إعداد خطة استباقية بالتنسيق مع الجهات الخدمية لتلافي حالات الطوارئ، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن "استعدادات وزارة الكهرباء، جارية منذ فترة ليست بالقصيرة لتأمين عمل المحطات والخطوط الناقلة وشبكات التوزيع، لمواكبة ذروة الأحمال الصيفية وكذلك التعامل مع الموجات المطرية".

وأضاف، أن "الوزارة عقدت اجتماعات مستمرة، مع إبقاء غرفة عمليات دائمة الانعقاد، بالتنسيق مع دوائر أمانة بغداد والبلديات في المحافظات، لمواكبة الموجات المطرية"، مبيناً أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وجّه باستنفار تام لملاكات الوزارة وتشكيلاتها على مدار الساعة لمواجهة الأحوال الجوية".

كما لفت إلى أن "الاستنفار يتطلب حضور الملاكات ميدانياً على مدار 24 ساعة، مع تواجد المدراء العامين في مراكز السيطرة للإشراف على المغذيات المنفصلة ومتابعة ترددات الوحدات التوليدية في محطات الإنتاج، ومعالجة أي انفصالات في الخطوط الناقلة"، وتابع، أن "الاستنفار شمل أيضاً مرابطات ميدانية، مع إعطاء أولوية لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومشاريع المياه والمستشفيات والمراكز الطبية، لضمان استمرارية عملها تزامناً مع هطول الأمطار".

كذلك أوضح موسى، أن "ملاكات الصيانة ومراكز السيطرة تعمل على إعادة المغذيات المنفصلة إلى الخدمة بشكل سريع، خصوصاً الشبكات الهوائية التي تتعرض للانفصال عند هبوب الرياح وسقوط الأمطار".

فيما بيّن، أن "الاستنفار شمل فتح المخازن على مدار 24 ساعة لتأمين الدعم اللوجستي والمعدات اللازمة للشبكة الكهربائية، فضلاً عن جاهزية الآليات الحقلية والتخصصية، بما فيها الآليات الحوضية لدعم جهود أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات"، لافتاً إلى "وجود تنسيق عالٍ مع مكاتب المحافظين لتأمين عمل الشبكة الكهربائية".

وأكد، أن "الوزارة تراقب بشكل مستمر حالة المنظومة الكهربائية، التي تسجل حالياً استقراراً في عمل محطاتها وشبكاتها وخطوطها الناقلة، مع سرعة معالجة الحوادث العرضية التي تحصل على شبكات التوزيع”، مشيراً إلى أن "الوزارة خصصت أرقاماً ساخنة تعمل على مدار الساعة، إلى جانب مواقعها الرسمية وتطبيقاتها الإلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين".

كما دعا موسى المواطنين إلى "الابتعاد عن محددات الشبكة الكهربائية حفاظاً على سلامتهم، والإبلاغ عن أي حالة طارئة أو قطع في الأسلاك إلى أقرب مركز صيانة أو عبر الأرقام الساخنة"، مؤكداً أن "ملاكات الوزارة في حالة استنفار تام وجهوزية كاملة، مع مراقبة دقيقة لخطوط ومحطات وشبكات نقل وتوزيع الطاقة، ولم تسجل حتى الآن انفصالات كبيرة، فيما تتم معالجة الحوادث العرضية بسرعة بفضل الجاهزية الميدانية المستمرة".