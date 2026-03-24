مديرية الدفاع المدني تصدر جملة توجيهات وتوصيات خاصة بالموجة المطرية

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، جملة توجيهات وتوصيات خاصة بالموجة المطرية، حيث ذكر مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح شاكر للوكالة الرسمية، إن "مديرية الدفاع المدني انهت استكمال كافة استعداداتها اللوجستية والميدانية ضمن خطتها السنوية الخاصة بموسم الشتاء"، مؤكدة "جاهزيتها المطلقة للتعامل مع المتغيرات المناخية المحتملة وارتفاع مناسيب الأنهار وخطر السيول خاصة في المناطق الشمالية والشرقية المحاذية لسلسلة جبال حمرين".

وأوضح، أن "هذه الاستعدادات تضمنت تهيئة وزيادة أعداد زوارق الإنقاذ والمعدات التخصصية مع إعادة توزيع الفرق الميدانية في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر وتنبيه القاطنين في المنخفضات وأحواض الأنهار بناءً على البيانات التاريخية للمديرية"، مشيرا الى أن "المديرية تعتمد في إدارة هذه الأزمات على آلية عمل مشتركة وتنسيق مباشر مع هيئة الأنواء الجوية لمتابعة حركة المنخفضات المطرية بدقة، مع تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني التي تضم ممثلي الوزارات والهيئات كافة"، وتابع أن "مديرية الدفاع المدني أصدرت جملة من الإرشادات الوقائية ومنها:

1- لا داعي للهلع أو الخوف، فالتصرف بهدوء وبشكل صحيح سيساعدك على تقليل مخاطر الفيضانات.

2- خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، يُنصح بمتابعة موقع هيئة الأنواء الجوية للاطلاع على تفاصيل الأحوال الجوية، كما يُفضل البقاء على دراية بالتوقعات الجوية طوال فصل الشتاء.

3- إذا كان لديك طابق ثانٍ في المنزل، يُستحسن الانتقال إليه بشرط التأكد من أن مستوى المياه الناتج عن الفيضانات لن يؤثر عليه، مع ضرورة نقل كافة المؤن والاحتياجات إليه.

4- في حالة ملاحظة تسرب المياه بسبب الفيضان إلى داخل المنزل، يُرجى إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية وفصلها عن مصادر الطاقة.

5- ينبغي عدم الاقتراب من السيول والفيضانات بدافع الفضول، حيث إن ذلك قد يعرضك للخطر ويسبب سقوطك في المياه مما يصعب إنقاذك في تلك الحالة.

6- عند الخروج باستخدام السيارة، يجب تجنب القيادة في اتجاه تدفق المياه، وينبغي أن تكون المغادرة في الاتجاه المعاكس لجريان الماء، وذلك لتفادي ارتفاع مستوى المياه بشكل سريع حول العجلات مما يؤدي إلى صعوبة الخروج.

7- يُنصح بمراقبة الأطفال بدقة لتفادي وقوعهم في مخاطر غرق محتملة نتيجة عدم إدراكهم لمستويات مياه الفيضانات.

8- يُستحسن مغادرة المنزل والانتقال إلى المواقع الآمنة التي تحددها الجهات المختصة، مثل الدفاع المدني أو الجهات الأمنية.

9- تجنب الفوضى واستمع بعناية إلى التعليمات المقدمة من الدفاع المدني أو أي جهة أمنية متواجدة في منطقة الفيضانات، حيث أن جميعهم يسعون إلى ضمان سلامتك.

10- يُوصى بوضع علامات قياسية على أسيجة المنزل أو جدرانه باستخدام الطلاء، بحيث تتراوح من ارتفاع (30) سم إلى (60) سم. وعند ارتفاع المياه بسرعة فوق هذه المستويات، ينبغي مغادرة المنزل والانتقال إلى مكان آمن، ويفضل اختيار المناطق النائية والقرى والأرياف.

11- يرجى الاتصال على الفور برقم إدارة الدفاع المدني (911)، وهو رقم مجاني متاح من جميع الشبكات. احفظ هذا الرقم جيداً للإبلاغ عن أي مخاطر تتعلق بالفيضانات التي قد تتعرض لها بشكل غير متوقع.