الأخبار

محافظة الأنبار: ارتفاع ملحوظ بمناسيب الفرات ووضع خطة لاستثمار الموجة المطرية


 

 

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن ارتفاع ملحوظ في مناسيب نهر الفرات، فيما أشارت الى وضع خطة لاستثمار الموجة المطرية وخزنها بالكامل في بحيرة حديثة، حيث ذكر مدير الموارد في محافظة الأنبار، جمال عودة سمير للوكالة الرسمية، إن "موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة قبل يومين سجلت تفاوتاً في نسب الهطول بين الأقضية والنواحي".

وأوضح ان "الرمادي والفلوجة سجلتا أعلى كميات الأمطار، حيث تراوحت بين (31 – 32) ملم، ما أدى الى تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار داخل المدن"، مبينا ان "هذه الكميات جرى تصريفها بانسيابية عبر شبكة تصريف مياه الأمطار التابعة لمديرية المجاري، وكذلك عبر المبازل المنتشرة داخل الأقضية والنواحي وصولاً الى محطات البزل، ومن ثم رفعها الى نهر الفرات، وذلك بحضور ومتابعة محافظ الأنبار والدوائر الخدمية المعنية".

كما الى ان "السيول شملت عدداً من الأودية، منها وادي حوران والفحيمي والفحيم الأول والثاني وسعدان وحجلان، إلا أنها كانت بكميات محدودة"، لافتاً الى ان "مؤخر سد حديثة لم يشهد تأثيرات كبيرة".

وأضاف ان "مناطق القائم وعنه وراوه، سجلت معدلات هطول تراوحت بين (5 – 8) ملم، وهو ما لم يحدث زيادة ملحوظة في مناسيب نهر الفرات عند مقدم سد حديثة".

كذلك أوضح ان "الإيرادات المائية القادمة من الجانب السوري تجاوزت (300) متر مكعب في الثانية، وهي نسبة جيدة مقارنة بالأشهر الماضية، وأسهمت في زيادة تدفق المياه في نهر الفرات باتجاه سد حديثة"، وتابع ان "هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مناسيب النهر من قضاء حديثة باتجاه الرمادي، ومن ثم جرى تمرير الموجة المائية نحو محافظات الوسط والجنوب، خاصة مع استمرار إغلاق ناظم الورار بسبب أعمال الصيانة والحفر"، لافتا الى ان "وزارة الموارد المائية تعمل على استثمار هذه الموجة المائية وخزنها بالكامل في بحيرة حديثة، بهدف تعزيز الخزين الاستراتيجي والاستفادة منها خلال موسم الصيف".

كما أشار الى ان "منسوب سد حديثة بدأ بالارتفاع بشكل تدريجي، وهو مؤشر إيجابي"، معرباً عن "أمله باستمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، ولا سيما في المناطق الغربية، بما يسهم في زيادة الواردات المائية وتعزيز الخزين في البحيرة".

هيئة الإعلام تجدد تأكيدها إلزامية التقيد بضوابط التغطية الأمنية ومحاسبة المخالفين
سلطة الطيران المدني تعلن تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة (72) ساعة
الناطق باسم القائد العام: التحقيقات مستمرة حول استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات
الداخلية تنفي استهداف مقر هيئة التصنيع الحربي
وزير الداخلية: لا توجد انسحابات لقطاعات الحشد الشعبي من الحدود مع سوريا
وزارة الداخلية: توثيق 245 شائعة جرى تداولها خلال 11 يوماً
وزارة الداخلية تؤكد تحصين السجون العراقية وتدعو المواطنين لتجنب تصوير مواقع سقوط الصواريخ
الطاقة الذرية: لم نرصد ارتفاعاً بمستوى الإشعاع بعد الهجوم على موقع نطنز في إيران
ممثل المرجعية الدينية في الكاظمية المقدسة ينقل وصايا السيد السيستاني: إغاثة المنكوبين واجب شرعي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
