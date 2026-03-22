محافظة الأنبار: ارتفاع ملحوظ بمناسيب الفرات ووضع خطة لاستثمار الموجة المطرية

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن ارتفاع ملحوظ في مناسيب نهر الفرات، فيما أشارت الى وضع خطة لاستثمار الموجة المطرية وخزنها بالكامل في بحيرة حديثة، حيث ذكر مدير الموارد في محافظة الأنبار، جمال عودة سمير للوكالة الرسمية، إن "موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة قبل يومين سجلت تفاوتاً في نسب الهطول بين الأقضية والنواحي".

وأوضح ان "الرمادي والفلوجة سجلتا أعلى كميات الأمطار، حيث تراوحت بين (31 – 32) ملم، ما أدى الى تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار داخل المدن"، مبينا ان "هذه الكميات جرى تصريفها بانسيابية عبر شبكة تصريف مياه الأمطار التابعة لمديرية المجاري، وكذلك عبر المبازل المنتشرة داخل الأقضية والنواحي وصولاً الى محطات البزل، ومن ثم رفعها الى نهر الفرات، وذلك بحضور ومتابعة محافظ الأنبار والدوائر الخدمية المعنية".

كما الى ان "السيول شملت عدداً من الأودية، منها وادي حوران والفحيمي والفحيم الأول والثاني وسعدان وحجلان، إلا أنها كانت بكميات محدودة"، لافتاً الى ان "مؤخر سد حديثة لم يشهد تأثيرات كبيرة".

وأضاف ان "مناطق القائم وعنه وراوه، سجلت معدلات هطول تراوحت بين (5 – 8) ملم، وهو ما لم يحدث زيادة ملحوظة في مناسيب نهر الفرات عند مقدم سد حديثة".

كذلك أوضح ان "الإيرادات المائية القادمة من الجانب السوري تجاوزت (300) متر مكعب في الثانية، وهي نسبة جيدة مقارنة بالأشهر الماضية، وأسهمت في زيادة تدفق المياه في نهر الفرات باتجاه سد حديثة"، وتابع ان "هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مناسيب النهر من قضاء حديثة باتجاه الرمادي، ومن ثم جرى تمرير الموجة المائية نحو محافظات الوسط والجنوب، خاصة مع استمرار إغلاق ناظم الورار بسبب أعمال الصيانة والحفر"، لافتا الى ان "وزارة الموارد المائية تعمل على استثمار هذه الموجة المائية وخزنها بالكامل في بحيرة حديثة، بهدف تعزيز الخزين الاستراتيجي والاستفادة منها خلال موسم الصيف".

كما أشار الى ان "منسوب سد حديثة بدأ بالارتفاع بشكل تدريجي، وهو مؤشر إيجابي"، معرباً عن "أمله باستمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، ولا سيما في المناطق الغربية، بما يسهم في زيادة الواردات المائية وتعزيز الخزين في البحيرة".