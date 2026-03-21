ممثل المرجعية الدينية في الكاظمية المقدسة ينقل وصايا السيد السيستاني: إغاثة المنكوبين واجب شرعي

نقل ممثل المرجعية الدينية في الكاظمية المقدسة، الشيخ حسين آل ياسين، اليوم السبت، الوصايا السديدة للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي ركزت بشكل مباشر على الأحداث الدامية التي تعصف بالمنطقة، حيث شدد المرجع الأعلى في وصاياه التي ألقيت من داخل الصحن الكاظمي الشريف، على أن الحرب الجارية على إيران ولبنان هي "حرب ظالمة" تستوجب وقفة إنسانية ودولية جادة.

وجاء في نص الوصايا إدانة "بأشد العبارات" لهذه الحرب، مع دعوة صريحة وجهها سماحة المرجع لسائر المؤمنين وأحرار العالم بضرورة التنديد بها والتضامن مع الشعبين الإيراني واللبناني اللذين وصفهما بـ"المظلومين". كما تضمنت الوصايا مناشدة عاجلة لجميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم، لاسيما الدول الإسلامية، لبذل قصارى جهودهم والضغط بكل الوسائل لإيقاف هذه الحرب فوراً.

وعلى المستوى الإغاثي، أكد السيد السيستاني أن "الواجب الشرعي والإنساني" يحتم على الجميع مد يد العون والمساعدة للإخوة المنكوبين الذين تضرروا من ويلات النزاع العسكري.

فيما اختتمت الوصايا التي تلاها الشيخ آل ياسين بكلمات بثت الأمل في نفوس الصابرين، حيث أكد المرجع الأعلى أن "رحمة الله واسعة وفرجه قريب"، مختتماً بقوله: "نصره آتٍ لا محالة إن صبرتم واتقيتم". وتأتي هذه الوصايا في لحظة تاريخية فارقة، لترسم خارطة طريق أخلاقية وإنسانية للمؤمنين في كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.