قائد قوات الحدود: هناك تنسيق بين القوات العراقية والسورية لتأمين المنافذ

أكد قائد قوات الحدود، الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اليوم السبت،هناك تنسيق بين القوات العراقية والسورية لتأمين المنافذ، إذ ذكر الفريق في مؤتمر صحفي، إن "الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بالكامل ولا توجد اي حالة تسرب وهي بأفضل حالاتها"، مشيرا الى ان "هناك تنسيقا بين القوات العراقية والسورية لتأمين المنافذ"، وتابع، أن "مستوى الضبط للشريط الحدودي بأفضل حال، والحدود مغلقة بسلسلة تحصينات أمنية وكل ما يشاع عار عن الصحة"، مؤكداً أن "جميع الحدود مؤمنة بكاميرات مراقبة وحراسة مشددة".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام