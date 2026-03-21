وزارة الداخلية تؤكد تحصين السجون العراقية وتدعو المواطنين لتجنب تصوير مواقع سقوط الصواريخ

أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن جميع السجون في البلاد تخضع لحماية أمنية مشددة وتحصينات واسعة، مشيرة إلى استمرار التنسيق العالي بين مختلف الأجهزة الأمنية لتحقيق "الأمن المستدام"، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في مؤتمر صحفي إن الجهود متضافرة بين كافة المسميات الأمنية لضمان استقرار الأوضاع وحماية المنشآت الحيوية في ظل الظروف الراهنة.

كذلك أوضح البهادلي أن الوزارة تتعامل بمهنية مع الصواريخ التي تسقط داخل المدن، داعياً المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن المستهدفة حفاظاً على سلامتهم.

فيما شدد المتحدث باسم الداخلية على منع تصوير مواقع السقوط أو بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن هذه الممارسات قد تضر بالأمن العام وتعرقل عمل الفرق الفنية والهندسية في مكان الحادث.

كما أشار البهادلي إلى أن الإجراءات والتحصينات الأمنية مستمرة لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين في مختلف القواطع، مبيناً أن ملف السجون يحظى بأولوية قصوى من حيث التأمين والرقابة لمنع أي خروقات.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد وعدد من المحافظات توترات أمنية ناتجة عن تبادل الرشقات الصاروخية والمسيرة، مما استدعى استنفاراً كاملاً للأجهزة التابعة لوزارة الداخلية.