سلطة الطيران المدني تعلن تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة (72) ساعة

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، عن تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة (72) ساعة، حيث ذكرت سلطة الطيران، في بيان، إنه "تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم الأربعاء 25 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت الموافق 2026/3/28، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

وأضافت، أن "هذا القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات"، مبينة أنه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".