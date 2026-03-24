الأخبار

حالة الطقس: الأنواء الجوية توضح تطورات الحالة المطرية وتحدد أكثر المناطق تعرضاً للسيول


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار هطول الأمطار في العراق خلال هذا الأسبوع، فيما توقعت تعرض بعض المحافظات إلى سيول، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة، عامر الجابري للوكالة الرسمية، إن البلاد ستشهد ابتداء من اليوم الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة في عدد من المناطق".

وأوضح الجابري، أن "الأمطار تزداد غزارتها يوم غدٍ الأربعاء، لاسيما في الأقسام الشرقية من البلاد، وبشكل خاص في محافظة ديالى والمناطق المحيطة بها، مع احتمالية حدوث عواصف رعدية في بعض الأحيان".

كذلك أضاف، أن "يوم الخميس سيشهد اتساع رقعة الهطول المطري ليشمل المنطقة الوسطى والأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، مع فرص لحدوث سيول في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط، خاصة في محافظات النجف الأشرف، والديوانية، والسماوة، والبصرة، كما ستنخفض درجات الحرارة في مناطق الوسط والجنوب، مقابل ارتفاع طفيف في المناطق الشمالية".

وأوضح، أن "الطقس سيبقى غائماً حتى يوم الجمعة، مع استمرار فرص هطول أمطار متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما تكون زخات المطر في المنطقة الجنوبية أقل شدة"، لافتاً إلى أن "الحالة المطرية ستستمر طوال الأسبوع، مع تباين في شدة الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون غزيرة في بعض المناطق، خصوصاً في شرق البلاد، بدءاً من ديالى وخانقين".

كما أشار إلى، أن "الأمطار مستمرة في المناطق الشمالية، مع احتمال زيادة شدتها يوم الخميس في مناطق الوسط والأقسام الشرقية والجنوبية، مع فرصة لحدوث سيول في المحافظات بالمنطقة الوسطى، وبقاء التفاوت في كميات الهطول بين منطقة وأخرى".

