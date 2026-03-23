مستشار الأمن القومي للسفير التركي: الحكومة العراقية أجرت سلسلة من الاتصالات لوقف الحرب الدائرة

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، للسفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، الحكومة العراقية أجرت سلسلة من الاتصالات لوقف الحرب الدائرة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل سفير جمهورية تركيا لدى العراق، أنيل بورا إينان، وتناول اللقاء بحث تطورات العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار".

وأكد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية، أجرت سلسلة من الاتصالات مع الأشقاء والأصدقاء لوقف الحرب الدائرة"، معرباً عن أمله في "إنهاء التصعيد عبر تحالف دبلوماسي دولي ضاغط يُسهم في وقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والتفاهم، وصولاً إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة".

كذلك جدد التأكيد على "حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع تركيا في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ولا سيما في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب".

بالمقابل، أوضح السفير التركي، أن "بلاده، بالتعاون مع الدول الصديقة، كثّفت جهودها الدبلوماسية من خلال إجراء اتصالات متعددة لاحتواء الأزمة وخفض التوتر، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي".

كما لفت الى "التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة وطريق التنمية، إضافة إلى التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين".