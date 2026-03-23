الأخبار

مستشار الأمن القومي للسفير التركي: الحكومة العراقية أجرت سلسلة من الاتصالات لوقف الحرب الدائرة


 

 

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، للسفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، الحكومة العراقية أجرت سلسلة من الاتصالات لوقف الحرب الدائرة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل سفير جمهورية تركيا لدى العراق، أنيل بورا إينان، وتناول اللقاء بحث تطورات العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار".

وأكد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية، أجرت سلسلة من الاتصالات مع الأشقاء والأصدقاء لوقف الحرب الدائرة"، معرباً عن أمله في "إنهاء التصعيد عبر تحالف دبلوماسي دولي ضاغط يُسهم في وقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والتفاهم، وصولاً إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة".

كذلك جدد التأكيد على "حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع تركيا في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ولا سيما في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب".

بالمقابل، أوضح السفير التركي، أن "بلاده، بالتعاون مع الدول الصديقة، كثّفت جهودها الدبلوماسية من خلال إجراء اتصالات متعددة لاحتواء الأزمة وخفض التوتر، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي".

كما لفت الى "التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة وطريق التنمية، إضافة إلى التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
فيسبوك