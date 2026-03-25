محكمة جنايات كربلاء المقدسة: الإعدام بحق قاتل ضابط ومفوض في مكافحة الإجرام

أصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق مدان عن جريمة قتل ضابط برتبة رائد ومفوض، منسوبين إلى قسم مكافحة الإجرام، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "المدان أقدم على إطلاق النار تجاه الضابط والمفوض أثناء تنفيذ واجب رسمي للقبض عليه، كونه مطلوباً للقضاء". وأضاف، أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام