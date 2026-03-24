وزير الداخلية ينعى استشهاد كوكبة من مقاتلي قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي

نعى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، استشهاد كوكبة من مقاتلي قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، إذ ذكر الشمري، في بيان، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبفخر واعتزاز بنيل شرف الشهادة، ننعى كوكبة من أبطال قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الذين ارتقوا شهداء وجرحى إثر استهداف غادر وغاشم لمقرهم وهم يؤدون واجبهم الوطني والمقدس في حماية الأرض والعرض".

كما أكد الشمري أن "هذا الاستهداف الآثم لن يزيد أبناء قواتنا الأمنية البطلة إلا إصراراً على مواصلة طريق العز والدفاع عن سيادة العراق واستقراره ،مبيناً أن "دماء هؤلاء الأبطال التي روت تراب الأنبار ستبقى مناراً للأجيال، وعهداً قطعناه بأن تظل راية العراق خفاقة بسواعد المخلصين".