الحشد الشعبي: استشهاد 14 مقاتلاً برفقة قائد عمليات الأنبار إثر استهداف غادر طال مقرّ العمليات

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، استشهاد 14 مقاتلاً برفقة قائد عمليات الأنبار إثر استهداف غادر طال مقرّ العمليات، حيث ذكرت الهيئة في بيان، إن "هيئة الحشد الشعبي تنعى ثُلّةً من المجاهدين الأبطال الذين ارتقوا شهداء برفقة قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، الشهيد القائد سعد دواي، إثر استهدافٍ أمريكيٍ غادر طال مقرّ العمليات".

وأضاف البيان أن "الشهداء مضوا رجالًا كما عاشوا، ثابتين على طريق التضحية، أوفياء للعهد، سائرين على درب الشهادة دفاعًا عن العراق وشعبه، وهم كلٌّ من: محمد فاضل محمد، كرار حيدر شاغي، ضياء سالم موسى، جودت كاظم هلال، يوسف حسين قيصر، فيصل تركي جابر، أحمد محمد جسام، ضفار خضير شذر، أحمد حامد سعدون، زين العابدين عماد عبود، حسن محمد ثامر، حسين فاضل علي خان، إحسان سليم إسماعيل، وهيثم محمد مطر".