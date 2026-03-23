وزارة الداخلية: القضاء هو الفيصل في دحر الشائعات وصناعة الأمن

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن رصد مئات الشائعات التي تستهدف الأجواء العامة منذ انطلاق العمليات الأمنية، فيما أشارت إلى أن القضاء هو الفيصل في دحر الشائعات وصناعة الأمن، حيث ذكر الناطق باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي للوكالة الرسمية، إنه "منذ اليوم الأول للعمليات، رصدنا المئات من الشائعات التي تستهدف الجو العام لغرض الشهرة أو لأجندات خارجية"، مشدداً على أننا "نتعامل بحزم مع القنوات التي تنقل الشائعات ومع مواقع التواصل الاجتماعي وروادها والمغرضين ضمن القانون".

وأضاف البهادلي، أن "القانون والقضاء العراقي هو الفيصل في صناعة الأمن ودحر الشائعات، ولا يمكن ان نسمح لأي شخص أن يعتاش على قوت المواطن"، مؤكداً أن "أمن المواطن خط أحمر لا يمكن المساس به".