حالة الطقس: أمطار غزيرة وسيول وتساقط للحالوب


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في عموم العراق، فيما توقعت هطول أمطار غزيرة وتساقطا للحالوب وحدوث سيول، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول إلى غائم مع تساقط امطار متفاوتة الشدة في عموم البلاد تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 15، دهوك ونينوى 16، كركوك وأربيل 17، صلاح الدين والأنبار 18، ديالى وميسان 19، بغداد وبابل وواسط 20، النجف الأشرف والديوانية والمثنى 21، كربلاء المقدسة 22، ذي قار 23، البصرة 24".

وأضاف، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً على العموم مع تساقط امطار رعدية في عموم البلاد، حيث تزداد غزارتها في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط الحالوب وحدوث سيول فيهما، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (5-7) كم وفي المطر (3-5) كم".

كما لفت إلى، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط امطار متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تنشط في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والشمالية لتصل الى (60) كم/س مسببة تصاعد الغبار خاصة في الاقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم وأحياناً أقل من 1 كم في مناطق الغبار".

كذلك أوضح، أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً في عموم البلاد مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقتين الشمالية والوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم".

Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
