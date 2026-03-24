حالة الطقس: أمطار غزيرة وسيول وتساقط للحالوب

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في عموم العراق، فيما توقعت هطول أمطار غزيرة وتساقطا للحالوب وحدوث سيول، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول إلى غائم مع تساقط امطار متفاوتة الشدة في عموم البلاد تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 15، دهوك ونينوى 16، كركوك وأربيل 17، صلاح الدين والأنبار 18، ديالى وميسان 19، بغداد وبابل وواسط 20، النجف الأشرف والديوانية والمثنى 21، كربلاء المقدسة 22، ذي قار 23، البصرة 24".

وأضاف، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً على العموم مع تساقط امطار رعدية في عموم البلاد، حيث تزداد غزارتها في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط الحالوب وحدوث سيول فيهما، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (5-7) كم وفي المطر (3-5) كم".

كما لفت إلى، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط امطار متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تنشط في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والشمالية لتصل الى (60) كم/س مسببة تصاعد الغبار خاصة في الاقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم وأحياناً أقل من 1 كم في مناطق الغبار".

كذلك أوضح، أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً في عموم البلاد مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقتين الشمالية والوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم".