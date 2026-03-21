جهاز المخابرات الوطني يعلن استشهاد أحد ضباطه باستهداف إرهابي في بغداد ويتوعد المنفذين

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم السبت، استشهاد أحد ضباطه باستهداف إرهابي في بغداد، فيما توعد بملاحقة المنفذين، حيث ذكر الجهاز في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أنه "بالساعة 1000 من هذا اليوم السبت الموافق 12/3/ 2026 تعرّض محيط موقع جهاز المخابرات الوطني في بغداد إلى استهداف إرهابي نفذته جهات خارجة عن القانون".

وأضاف أن "هذا الاستهداف تسبب باستشهاد ضابط، في محاولة يائسة تهدف إلى ثني الجهاز عن إداء دوره المهني".

فيما أكد الجهاز "مضيه في إداء واجباته الوطنية"، مشدداً على أن "هذه الممارسات الإرهابية لا تزيده إلا صلابة وإصراراً على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".