النائب كريم عليوي: الصمت عن الحرب على إيران خذلان للموقف الوطني

أدان النائب كريم عليوي المحمداوي، اليوم الأربعاء، ( 18 اذار 2026 )، ما وصفه بالصمت الحكومي المريب إزاء التطورات الإقليمية والحرب الدائرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً أن هذا الموقف يمثل خذلاناً واضحاً لتضحيات العراقيين وتنصلاً من مسؤولية أخلاقية وسيادية.

وقال المحمداوي في بيان، إن: "الحكومة العراقية لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية في لحظة حساسة تتطلب موقفاً صريحاً وواضحاً مستذكراً حجم الدعم الذي تلقاه العراق خلال حربه ضد الجماعات الإرهابية حين كان يواجه تهديداً وجودياً امتد من شمال البلاد إلى جنوبها".

وأضاف، أن "تكرار الهجمات التي تستهدف مواقع داخل العراق، بما فيها تلك التي تطال قوات أمنية رسمية، يمر دون رد حازم، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مدى جدية حماية السيادة الوطنية والدفاع عن أبناء المؤسسة الأمنية، وفي مقدمتهم الحشد الشعبي".

وانتقد المحمداوي "مواقف الإطار التنسيقي واصفاً إياها بالضعيفة التي لا تعبّر عن حجم التحديات ولا تنسجم مع تطلعات جمهورها" مؤكداً، أن "الصمت في مثل هذه الظروف لا يمكن تبريره خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد وكرامة مؤسساته".

وأشار إلى، أن "الوقوف موقف المتفرج إزاء ما يجري في المنطقة لا ينسجم مع القيم الوطنية ولا مع حجم التضحيات التي قدمها العراقيون" مؤكداً أن "الواجب يفرض إعلان موقف واضح يدعم القوات الأمنية ويحمي سيادة العراق".

وختم المحمداوي بيانه "بالتأكيد على تمسكه بموقفه مع العراق أولاً ومع كل من يدافع عن أرضه وسيادته" داعياً إلى "تبني مواقف أكثر وضوحاً وصلابة بعيداً عن الحسابات الضيقة أو الضغوط الخارجية".