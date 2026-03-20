مجلس القضاء يصدر مذكرة إلقاء القبض بحق المدعو يزيد الحسون

أصدر القضاء العراقي، اليوم الجمعة، مذكرة قبض بحق المدعو يزيد الحسون، وذلك على خلفية إساءته لشهداء العراق عبر محتوى منشور أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية، حيث ذكر رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن الموسوي ، في بيان، إنه "تم إصدار مذكرة قبض بحق المدعو يزيد الحسون، وذلك على خلفية إساءته لشهداء العراق عبر محتوى منشور أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية".

وأضاف، أن "مذكرة القبض جاءت استناداً إلى ما تضمنه المحتوى من عبارات مسيئة استفزازية تمس رمزية الشهداء، فضلاً عن تحريضه على إثارة الفتنة وزعزعة السلم المجتمعي بين أبناء الشعب العراقي".

كما أكد، أن "حرية التعبير مكفولة ضمن الأطر القانونية، إلا أن التجاوز على الثوابت الوطنية والإساءة إلى تضحيات الشهداء يُعدّ انتهاكاً يعاقب عليه القانون".

فيما شدد على "استمرار الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المجتمع"، داعياً المواطنين إلى "الالتزام بالقانون وتجنب نشر أو تداول أي محتوى من شأنه تأجيج الفتنة أو الإساءة للرموز الوطنية".