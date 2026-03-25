الشيخ همام حمودي: يجب الوقوف بحزم إزاء الاعتداءات على القوات الأمنية والحشد الشعبي

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، لمستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، على ضرورة الوقوف بحزم إزاء الاعتداءات على القوات الأمنية والحشد الشعبي، حيث ذكر المكتب الإعلامي للشيخ همام حمودي، في بيان، ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي".

وأضاف "تم بحث تطورات العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتداعياته الخطيرة على العراق والمنطقة والعالم، وأهمية توحيد المواقف وحفظ التماسك الوطني في مواجهة التحديات".

كذلك أكد حمودي، خلال اللقاء، ان "أمن العراق هو في صدارة أولويات المرحلة الراهنة، وينبغي الوقوف بحزم إزاء الانتهاكات لسيادته والاعتداءات على قواته الأمنية والحشد الشعبي وأي خروقات للقوانين وتجاوزات على سلطة الدولة، وعدم السماح بالانزلاق إلى أي مخططات لجره إلى الفوضى وزعزعة استقراره".

فيما شدد على "أهمية دعم القوى السياسية والشعبية للقرار الوطني والقوات الأمنية وحفظ وحدة الساحة الداخلية"، لافتاً الى أنه "لا يمكن التفريط بالدم العراقي".