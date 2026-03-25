وزارة الدفاع: استشهاد وإصابة 20 شخصا بأستهداف مستوصف الحبانية العسكري

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن استشهاد وإصابة 20 شخصاً باستهداف مستوصف الحبانية العسكري، حيث ذكر بيان للوزارة، ان "مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية التابعة إلى آمرية موقع الحبانية في وزارة الدفاع، تعرض إلى ضربة جوية آثمة، أعقبها رمي بمدفع الطائرة، أدى الى استشهاد (7) من مقاتلينا الأبطال وإصابة (13) آخرين، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنساني، هذا ولازال البحث جارياً من قبل فرق الإنقاذ داخل مكان الحادث".

وأضاف ان "هذا الاستهداف يعد انتهاكاً صارخاً وخطيراً لكل القوانين والأعراف الدولية التي تُحرم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها".

كما لفت الى ان "هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيداً خطيراً يستوجب الوقف عنده بحزم ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه، إذ إن استهداف المرافق الطبية جريمة نكراء بكل المقاييس، لكونها تستهدف مؤسسات تُعنى بإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية للمقاتلين".

كذلك أكد ان "هذه الاعتداءات الجبانة لن تثني كوادرنا عن أداء واجبهم، بل ستزيدهم عزيمة وإصراراً على مواصلة مهامهم في خدمة الوطن وأبنائه"، منوهاً بأن "وزارة الدفاع تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا العدوان، وفق الأطر القانونية المعتمدة".