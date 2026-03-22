الموارد المائية تعلن نجاحها في إدارة موجة الأمطار الحالية التي تشهدها البلاد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن نجاحها في إدارة موجة الأمطار الحالية التي تشهدها البلاد، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "خطة إدارة موجة الأمطار الحالية التي تشهدها البلاد، حققت نجاحاً ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري، وفق خطة تشغيلية وخزنية أعدّها مسبقًا المركز الوطني لإدارة الموارد المائية".

وأضافت ان "الخطة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وتعزيز الخزين المائي"، مشيرة إلى "استنفار جميع تشكيلات الوزارة في عموم محافظات العراق للسيطرة على المياه".

كذلك أوضحت أن "هذه الإجراءات تأتي لدعم الخزين المائي، وتأمين مياه الشرب، ودعم القطاع الزراعي، وإنعاش الأهوار، وتحسين البيئة المائية لشط العرب". كما أكدت الوزارة، بحسب البيان، أنها "ستصدر بيانًا تفصيليًا بعد انحسار الموجة، يتضمن كميات المياه المتحققة وآثارها على الواقع المائي في العراق".