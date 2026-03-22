الموارد المائية تعلن نجاحها في إدارة موجة الأمطار الحالية التي تشهدها البلاد

الأخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن نجاحها في إدارة موجة الأمطار الحالية التي تشهدها البلاد، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "خطة إدارة موجة الأمطار الحالية التي تشهدها البلاد، حققت نجاحاً ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري، وفق خطة تشغيلية وخزنية أعدّها مسبقًا المركز الوطني لإدارة الموارد المائية".

وأضافت ان "الخطة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وتعزيز الخزين المائي"، مشيرة إلى "استنفار جميع تشكيلات الوزارة في عموم محافظات العراق للسيطرة على المياه".

كذلك أوضحت أن "هذه الإجراءات تأتي لدعم الخزين المائي، وتأمين مياه الشرب، ودعم القطاع الزراعي، وإنعاش الأهوار، وتحسين البيئة المائية لشط العرب". كما أكدت الوزارة، بحسب البيان، أنها "ستصدر بيانًا تفصيليًا بعد انحسار الموجة، يتضمن كميات المياه المتحققة وآثارها على الواقع المائي في العراق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العمليات المشتركة: أي محاولة لبث خطاب الكراهية أو إثارة النعرات الطائفية ستُواجَه بإجراءات حازمة
محافظة الأنبار: ارتفاع ملحوظ بمناسيب الفرات ووضع خطة لاستثمار الموجة المطرية
هيئة الإعلام تجدد تأكيدها إلزامية التقيد بضوابط التغطية الأمنية ومحاسبة المخالفين
سلطة الطيران المدني تعلن تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة (72) ساعة
الناطق باسم القائد العام: التحقيقات مستمرة حول استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات
الداخلية تنفي استهداف مقر هيئة التصنيع الحربي
وزير الداخلية: لا توجد انسحابات لقطاعات الحشد الشعبي من الحدود مع سوريا
وزارة الداخلية: توثيق 245 شائعة جرى تداولها خلال 11 يوماً
وزارة الداخلية تؤكد تحصين السجون العراقية وتدعو المواطنين لتجنب تصوير مواقع سقوط الصواريخ
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
فيسبوك