هيئة النزاهة: ضبط متهمين اثنين متلبسين بجريمة الرشوة في كركوك

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن ضبط متهمين اثنين متلبسين بجريمة الرشوة في كركوك، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "مكتب تحقيق كركوك بادر إلى تأليف فريق عملٍ، فور تلقّيه شكوى من أحد المُواطنين، تفيد بتعرُّضه للابتزاز والمُساومة من قبل مُتَّهمين اثنين، والطلب منه دفع رشوة؛ مُقابل السماح له بإنشاء محالّ تجاريَّةٍ".

وأضافت أن "الفريق بعد إجرائه التحرّي والتقصّي، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ، وتمكَّن من الإيقاع بهما"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ ضبط مبلغ الرشوة بحوزتهما، والذي يُمثّلُ الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ المُتّفق عليه".

كذلك قامت الهيئة بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بمُوجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرض المُتَّهمين بصحبة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في كركوك؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق، استناداً إلى أحكام القرار(160 لسنة 1983)".