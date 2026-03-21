العتبة العباسية المقدسة تعتذر عن استقبال المهنئين والوفود بمناسبة عيد الفطر المبارك

اعلنت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، اليوم الجمعة، اعتذارها عن استقبال المهنئين والوفود الرسمية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان للعتبة انه "تعلن الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة اعتذارها عن استقبال المهنئين والوفود الرسمية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والاقتصار على إقامة صلاة العيد في الحرم الشريف لأبي الفضل العباس (عليه السلام)".

وتابعت انه "نسأل الله العلي القدير أن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ويمنَّ على بلاد المسلمين بالأمن والأمان، وأن يحفظ الجميع من كل سوء".