أمانة بغداد تفتتح متنزهاً ترفيهياً جديداً في العاصمة استعداداً لعيد الفطر

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن افتتاح متنزه ترفيهي في منطقة الشعب بالعاصمة، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، حيث ذكر الوكيل البلدي للأمانة، رزاق اليعقوبي، للوكالة الرسمية، إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبمتابعة أمين بغداد، عمار موسى، تم افتتاح متنزه الأمل في ساحة الفورتات سابقاً ضمن بلدية الشعب، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك".

وأضاف، أن "المتنزه كان عبارة عن مكب للنفايات، حيث تم رفعها وأُنجزت جميع الأعمال بجهود ذاتية من قبل بلدية الشعب". كذلك لفت إلى، أن "المتنزه يحتوي على ألعاب للأطفال، ومسطحات خضراء، وأماكن للجلوس، وإنارة".

فيما أوضح مدير بلدية الشعب، حسين علي ضمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بلدية الشعب افتتحت متنزه الأمل الذي يقع في نهاية الفورتات، بمساحة سبعة دونمات، ويشمل جميع الفعاليات التي تخدم العائلة من ألعاب، ومصاطب، وإنارة، وجلسات للشواء، ضمن قاطع بلدية الشعب". كما أكد، أن "هناك مشاريع عديدة لتحويل المساحات المتروكة إلى متنزهات ترفيهية للعوائل البغدادية".