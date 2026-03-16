الأخبار

المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استشهاد ابو علي العسكري


اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الاثنين، استشهاد القائد ابو علي العسكري.

وقال الأمين العام لكتائب حزب الله الحاج أبو حسين الحميداوي، في بيان انه "بكل فخر ورضا بقضاء الله وقدره، نزف لكم نبأ استشهاد الحاج أبو علي العسكري إلى جنات الخلد، ذلك الصوت الشجاع الذي لم يخرس أمام الظلم، واللسان الصادق الذي زرع في نفوس المجاهدين معاني الإباء والصمود".

وتابع: "لقد كان الشهيد شريان التواصل بين ميادين التضحية ومنصات الحق بكلماته التي استمدت قوتها من أزيز الرصاص وطهر الدماء، واستطاع أن يكسر حصار التزييف الإعلامي، مكرساً حياته لإعلاء راية الحق، حتى نال وسام الشهادة، ليلتحق بقوافل النور مع الذين (صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ)".

واكمل: "طبت حياً وميتاً، وطاب لسانك الذي نطق الحق، أما الراية التي حملتها بصدق، فلن تسقط أو تنكس، وسيرفعها الحاج أبو مجاهد العساف/ المسؤول الأمني لكتائب حزب الله".

 

Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
