المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استشهاد ابو علي العسكري

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الاثنين، استشهاد القائد ابو علي العسكري.

وقال الأمين العام لكتائب حزب الله الحاج أبو حسين الحميداوي، في بيان انه "بكل فخر ورضا بقضاء الله وقدره، نزف لكم نبأ استشهاد الحاج أبو علي العسكري إلى جنات الخلد، ذلك الصوت الشجاع الذي لم يخرس أمام الظلم، واللسان الصادق الذي زرع في نفوس المجاهدين معاني الإباء والصمود".

وتابع: "لقد كان الشهيد شريان التواصل بين ميادين التضحية ومنصات الحق بكلماته التي استمدت قوتها من أزيز الرصاص وطهر الدماء، واستطاع أن يكسر حصار التزييف الإعلامي، مكرساً حياته لإعلاء راية الحق، حتى نال وسام الشهادة، ليلتحق بقوافل النور مع الذين (صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ)".

واكمل: "طبت حياً وميتاً، وطاب لسانك الذي نطق الحق، أما الراية التي حملتها بصدق، فلن تسقط أو تنكس، وسيرفعها الحاج أبو مجاهد العساف/ المسؤول الأمني لكتائب حزب الله".