مجلس الوزراء يقر عطلة عيد الفطر المبارك بدءاً من الأربعاء وحتى الاثنين المقبل

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم الاربعاء 18 آذار 2026، إلى غاية يوم الإثنين المقبل 23 آذار 2026، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم الاربعاء 18 آذار 2026، إلى غاية يوم الإثنين المقبل 23 آذار 2026".

كما أضاف أن "الدوام الرسمي يستأنف يوم الثلاثاء 24 آذار 2026".