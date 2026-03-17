مجلس محافظة بغداد يعلن صدور الأوامر الإدارية الخاصة بتعيين العقود

أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، صدور الأوامر الإدارية الخاصة بعقود محافظة بغداد، إذ ذكر رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد، حيدر موحان الفياض،وخلال استقباله مجموعة من المتعاقدين، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إن محافظة بغداد أصدرت الأوامر الإدارية الخاصة بتعيين الدفعة الاولى من المتعاقدين، وذلك بعد ورود التمويل الخاص برواتبهم من وزارة المالية، لكون تخصيصاتهم مدرجة ضمن قانون الموازنة الاتحادية ولا تحتاج إلى تمويل إضافي." لافتا الى أن "الأوامر الإدارية الخاصة تضمنت تعيين نحو (11) ألف متعاقد، وذلك بعد ورود التمويل الخاص برواتبهم من وزارة المالية، لكون تخصيصاتهم مدرجة ضمن قانون الموازنة الاتحادية ولا تحتاج إلى تمويل إضافي".

وأوضح رئيس لجنة النزاهة أن "راتب المتعاقد الشهري يصل إلى 300 ألف دينار، لافتاً إلى أن "توزيعهم سيكون ضمن الرقعة الجغرافية، وبمعدل (250) درجة وظيفية لكل وحدة إدارية".