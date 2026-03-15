الأخبار

بعض مواقع التواصل الاجتماعي الماجورة تنشر اكاذيب تدعي هروب الشيخ جلال الدين الصغير من العراق


نشرت بعض المواقع الماجورة التي يديرها ابناء السفارات اكاذيب وترهات تفيد بهروب امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الى خارج العراق 

ونشر احد الماجورين على صفحته بالفيسبوك ويدعى ياسر العزاوي بوسترا يدعي فيه كذبا وزورا ان سماحة الشيخ جلال الدين الصغير قد هرب الى كندا 

في حين ان سماحته موجود في بغداد وبالتحديد في جامع براثا المقدس في العطيفية حيث يلقي كل يوم محاظراته الرمضانية مساء كل يوم حيث يلتقي بجمع من المؤمنين لشرح السور والايات القرانية فيما يقوم في ايام الجمع بالقاء الحديث الديني ومن ثم مساءا يعقد ملتقى براثا الفكري للحديث عن علامات الظهور نقلا عن احاديث اهل البيت عليهم السلام وبامكان الجميع الاطلاع على موقعه الرسمي ومشاهدة محاظراته القيمة 

وهذه ليست المرة الاولى التي يحاول فيها هؤلاء المرتزقة النيل من سماحة الشيخ فكانت هناك محاولات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الاكاذيب الرخيصة طوال السنوات السابقة وهذا ليس بالامر الجديد على سماحته 

 

هيئة الحشد الشعبي تصدر بياناً جديداً حول مواقفها وبيانتها
نواب يطرحون مبادرة جديدة حول رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء
الجيش الإيراني يكشف تفاصيل الهجوم الغادر الذي استهدف المدمرة "دنا"التابعة للبحرية الايرانية
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا تنتصر للفئة القليلة على الفئة الكثيرة؟ ولماذا خسرت امريكا معركتها مبكراٍ؟
وزير الداخلية يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التنسيق والتعاون
رئيس مجلس القضاء: خطط مستقبلية لزيادة عدد القضاة بما ينسجم مع الاحتياج الفعلي
وزارة الدفاع: منح عائلات شهداء الأحداث الأخيرة 10 ملايين والجرحى 5 ملايين
وزير الصحة: خطط لتوسيع منافذ الضمان الصحي وشمول محافظات إضافية
حالة الطقس: أمطار غزيرة وعواصف رعدية في اغلب مناطق البلاد
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
