بعض مواقع التواصل الاجتماعي الماجورة تنشر اكاذيب تدعي هروب الشيخ جلال الدين الصغير من العراق

نشرت بعض المواقع الماجورة التي يديرها ابناء السفارات اكاذيب وترهات تفيد بهروب امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الى خارج العراق

ونشر احد الماجورين على صفحته بالفيسبوك ويدعى ياسر العزاوي بوسترا يدعي فيه كذبا وزورا ان سماحة الشيخ جلال الدين الصغير قد هرب الى كندا

في حين ان سماحته موجود في بغداد وبالتحديد في جامع براثا المقدس في العطيفية حيث يلقي كل يوم محاظراته الرمضانية مساء كل يوم حيث يلتقي بجمع من المؤمنين لشرح السور والايات القرانية فيما يقوم في ايام الجمع بالقاء الحديث الديني ومن ثم مساءا يعقد ملتقى براثا الفكري للحديث عن علامات الظهور نقلا عن احاديث اهل البيت عليهم السلام وبامكان الجميع الاطلاع على موقعه الرسمي ومشاهدة محاظراته القيمة

وهذه ليست المرة الاولى التي يحاول فيها هؤلاء المرتزقة النيل من سماحة الشيخ فكانت هناك محاولات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الاكاذيب الرخيصة طوال السنوات السابقة وهذا ليس بالامر الجديد على سماحته