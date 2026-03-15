حالة الطقس: أمطار مستمرة حتى الخميس المقبل

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار حتى الخميس المقبل، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، عدا الأقسام الشرقية منهما فيكون غائماً مع تساقط أمطار معتدلة الشدة فيها أثناء النهار، أما المنطقة الشمالية فيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار تزداد غزارتها في أقسامها الشرقية، كما يتشكل الضباب ما بين متوسط إلى خفيف في مناطق متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية عدا الأقسام الشرقية منهما فترتفع قليلاً، أما المنطقة الشمالية فترتفع قليلاً أيضاً، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر والضباب (3-5) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك وأربيل والسليمانية 16، نينوى 18، كركوك 19، صلاح الدين والأنبار 21، بغداد وديالى 22، كربلاء المقدسة وبابل 23، النجف الأشرف وواسط 24، الديوانية والمثنى 25، البصرة وميسان 26، وذي قار 27".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية مصحوباً بتساقط أمطار معتدلة الشدة في الأقسام الشمالية منها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

كذلك لفت إلى، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في عموم البلاد عن اليوم السابق".

كما أوضح، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الخميس القادم سيكون الطقس غائماً ممطراً على العموم وتزداد غزارة الأمطار في المنطقة الشمالية من البلاد وتكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على العموم عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (3-5) كم".