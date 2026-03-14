نواب يطرحون مبادرة جديدة حول رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء


طرح عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي مبادرة سياسية جديدة تحت عنوان "مبادرة حل" تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد عبر مجموعة من المقترحات التي تستند إلى الإرادة الشعبية والدستورية.

وذكرت المبادرة، أن الأزمة السياسية تفاقمت نتيجة إخفاق القوى السياسية في اختيار رئيس الجمهورية في العراق وعدم التوافق على اسم رئيس مجلس الوزراء العراقي يحظى بقبول وطني، ما أدى إلى تحول الأزمة من خلافات سياسية إلى ما وصفته بـ"أزمة أشخاص"، فضلاً عن بروز محاور سياسية قد تؤسس لانقسامات حادة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

ودعت المبادرة إلى تحديد موعد لا يتجاوز الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، مع طرح جميع المرشحين أمام مجلس النواب ليكون القرار النهائي بيد البرلمان، وذلك بعد فشل الأحزاب الكردية في الاتفاق على مرشح واحد للمنصب.

كما اقترحت المبادرة على قوى الإطار التنسيقي سحب ترشيحات رؤساء الوزراء السابقين الثلاثة، والعودة إلى اللجنة التي شُكلت سابقاً لمقابلة عدد من المرشحين، على أن يتم تقديم الأسماء مجدداً للإطار واختيار أحدهم لتولي رئاسة الحكومة، معتبرة أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز وحدة الإطار وقوته وتماسكه.

وأشارت المبادرة إلى أنه في حال عدم سحب المرشحين الثلاثة، فإن النواب المبادرين سيعملون على جمع تواقيع داخل مجلس النواب لتقديم مرشح يحظى بأكبر عدد من التأييد النيابي، داعين إلى حسم هذا الملف بأسرع وقت "من أجل العراق".

