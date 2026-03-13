إصابات للقوات الفرنسية نتيجة هجوم استهدف قاعدتهم في أربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة ( 13 آذار 2026 )، بإصابة عدد من الجنود الفرنسيين جراء هجوم استهدف قاعدة لهم في أربيل.

وأشار المصدر إلى أن "الدفاعات الجوية في أربيل تمكنت من إسقاط مسيرة معادية في سماء المدينة، دون الإشارة إلى مزيد من الأضرار المادية".

وفي السياق نفسه أوضح محافظ أربيل في تصريح وتابعته "بغداد اليوم" أن "الهجوم وقع على المحور السادس في ناحية ملا قرة بمخمور، وأسفر عن إصابة جنود فرنسيين، بينما لم تُسجّل أي إصابات بين قوات البيشمركة المنتشرة في المنطقة".

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ في إقليم كردستان والمناطق المحيطة بالعراق، ما يعكس تواصل التوترات الإقليمية وتأثيراتها على وجود القوات الأجنبية داخل البلاد.