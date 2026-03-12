الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتصدي لأي استهداف

أكدت وزارة الدفاع، اليوم الخميس ( 12 آذار 2026 )، أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتصدي لأي استهداف.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "قطعات كتيبة هندسة الميدان لفرقة المشاة الرابعة عشرة، قيادة عمليات نينوى، قاطع الفوج الأول اللواء الخمسين تعرضت اليوم إلى اعتداء بثلاث طائرات مسيّرة انتحارية أعقبتها طائرة رابعة، تعاملت معها قطعاتنا بكفاءة عالية وأسقطتها في قضاء مخمور قبل وصولها إلى أهدافها".

وأضاف البيان أنه "لم تُسجَّل في الحادثة أي خسائر بشرية بين منتسبي قواتنا أو المواطنين، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة ملابسات الحادث".

وأكدت الوزارة حسب البيان أن "قواتنا المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن البلاد"، مشيرة الى أن "مثل هذه الاعتداءات لن تؤثر في عزم قواتنا على مواصلة واجباتها في حماية أمن العراق واستقراره وصون وحدة شعبه".