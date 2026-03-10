استشهاد واصابة 23 منتسباً بقصف استهدف لواء للحشد الشعبي في كركوك

كشف مصدر طبي في كركوك، اليوم الثلاثاء ( 10 آذار 2026 )، عن ارتفاع حصيلة استهداف مقرات لواء 40 في الحشد الشعبي ضمن قضاء الدبس إلى استشهاد وإصابة 23 مقاتلاً.

وقال المصدر إن "استهداف الطيران الحربي لمواقع لواء 40 في الحشد الشعبي بالجزء الغربي من قضاء الدبس، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، أسفر عن استشهاد خمسة مقاتلين وإصابة 18 آخرين، بينهم أربع حالات حرجة".

وأضاف أن "عملية الاستهداف طالت أكثر من موقع، فيما جرى نقل أغلب المصابين إلى مستشفيات متعددة داخل كركوك لتلقي العلاج"، مبيناً أن "بعض الإصابات تطلبت تدخلاً جراحياً فورياً لإنقاذ حياتهم".

وكانت قد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء استشهاد وإصابة عدد من مقاتلي الحشد الشعبي جراء قصف استهدفهم في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "ببالغ الحزن والأسى ننعى كوكبة من أبطال الحشد الشعبي الذين ارتقوا شهداء فجر اليوم، كما نتضرع إلى الله بالشفاء العاجل للمقاتلين الذين أُصيبوا جراء القصف الذي استهدفهم في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "هذا الاستهداف يمثل اعتداءً صارخاً على العراق، إذ طال مقاتلين كانوا يؤدون واجبهم الوطني في حماية البلاد".

وأدانت قيادة العمليات المشتركة، بحسب البيان، "هذا الاعتداء"، مؤكدة أن "مثل هذه الهجمات لن تثني القوات الأمنية عن أداء مهامها في الدفاع عن أمن العراق واستقراره".

واختتمت القيادة بيانها بالتأكيد على "الرحمة والخلود لشهداء الواجب، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".