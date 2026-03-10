التربية تصدر بياناً بشأن دوام المدارس شمال محافظة بابل

اكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء ( 10 آذار 2026 )، انسابية دوام المدارس شمال محافظة بابل ولاسيما في المناكق القريبة من جرف النصر.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن "الدوام الرسمي في مدارس شمال محافظة بابل يسير بانسيابية تامة، رغم حالة القلق التي تشهدها بعض المناطق القريبة من جرف النصر".

واشار البيان الى أن "المدير العام، علي راجي ناجي عوض، أجرى برفقة مسؤولي الأقسام التربوية جولة ميدانية شملت عدداً من مدارس خط الخضر في قضاء المسيب، للاطلاع على انتظام الدوام وسير العملية التربوية والواقع الإداري في المدارس".

وأوضح أن "الجولة جاءت بهدف طمأنة الطلبة وأولياء الأمور والملاكات التربوية بشأن استقرار الأوضاع، حيث تشهد المدارس في تلك المناطق أجواءً آمنة، مع استمرار متابعة سير العملية التعليمية بصورة طبيعية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع.