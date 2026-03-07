التربية تنفي اللجوء إلى التعليم الإلكتروني وتؤكد استمرار الدوام حضورياً

أكد المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، أن الدوام الرسمي في المدارس مستمر حضورياً كما هو مخطط.

وقال السيد في تصريح صحفي إن "الدوام الرسمي في المدارس مستمر حضورياً كما هو مخطط"، مشدداً على "ضرورة استكمال المقررات الدراسية وفق الجداول الزمنية المعتمدة".

وأضاف، أن "الوزارة تتابع تنفيذ الخطة الدراسية بدقة"، مؤكداً أن أي "تعديل على نمط التعليم سيُعلن رسمياً عبر القنوات الرسمية".

ودعا السيد "الطلاب والمعلمين إلى الالتزام بالحضور والانضباط في استكمال المناهج".

وتأتي هذه التصريحات في ظل انتشار بعض الأخبار والشائعات حول احتمالية تحويل الدراسة إلى التعليم الإلكتروني في بعض المدارس العراقية، خصوصاً مع التوترات الأمنية أو التحديات الصحية التي قد تواجه النظام التعليمي.