حالة الطقس: أمطار متوسطة الشدة وتصاعد للغبار

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار متوسطة الشدة وتصاعداً للغبار، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في أماكن متفرقة فيها ويكون غائماً في المنطقة الجنوبية مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة فيها، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط الى 40 كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق بعموم مناطق البلاد"، وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 15، والسليمانية 16، واربيل 17، ونينوى 18، وكركوك 20، والأنبار وصلاح الدين 22، وبغداد وديالى وواسط والمثنى 23، وكربلاء المقدسة والديوانية وميسان وذي قار والبصرة والنجف الاشرف وبابل 24".

وأضاف، أن "يوم الاحد سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية فيهما، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة فيها، اما الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية نشطة السرعة (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم المناطق".

كذلك لفت إلى، أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً في المنطقة الشمالية مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة فيها تكون رعدية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، اما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".

كما أوضح، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً بعموم اقسام البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق بعموم المناطق".