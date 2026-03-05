وزير الخارجية: إقليم كردستان لا يسمح لأي طرف باستخدام أراضيه ضد أي دول مجاورة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس ( 5 آذار 2026 )، أن إقليم كردستان لا يسمح لأي طرف باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة، مشدداً على التزام العراق بسياسة عدم تحويل أراضيه إلى ساحة صراع إقليمي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل السفيرة الهولندية في بغداد، جانيت البيردا".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وهولندا، حيث قدم الوزير التهنئة للسفيرة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في هولندا"، مشيرا الى أنه "تم مناقشة تطورات النزاع الخطير في المنطقة، والآثار السلبية للصراعات الدائرة على الأمن العام والاقتصاد الوطني والدولي".

واستعرض الوزير وفق البيان "عملية تشكيل الحكومة العراقية والعقبات التي تواجهها"، مؤكداً "التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين".

وأشار حسين إلى أن "الأراضي العراقية لا يمكن أن تُستخدم ضد دول الجوار"، مؤكداً "موقف القيادات الحزبية والحكومية في إقليم كردستان من أن الإقليم لا يسمح لأي طرف باستخدام أراضيه ضد أي دولة مجاورة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية".