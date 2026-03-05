الموانئ تنفي تعرض أي سفينة أو قطعة بحرية لأي حادث في المياه الإقليمية العراقية

نفت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الخميس ( 5 آذار 2026 )، بشكل قاطع تعرض أي سفينة أو قطعة بحرية، سواء كانت تجارية أو ناقلة نفط، لأي حادث في الموانئ التجارية أو النفطية العراقية أو في الممرات الملاحية والمياه الإقليمية.

وذكرت الشركة في بيان، أن "حركة الملاحة البحرية تسير بصورة طبيعية وآمنة وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، وبمتابعة ميدانية مستمرة من الجهات المختصة".

وأضافت أن "فرقاً متخصصة شكّلت لمتابعة سلامة وأمن السفن في المياه الإقليمية والقنوات الملاحية، وتقوم برفع تقارير يومية إلى حازم الحفاظي الوكيل الإداري لوزارة النقل بصفته رئيس اللجنة الأمنية البحرية العراقية العليا، أو إلى فرحان الفرطوسي مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق ونائب رئيس اللجنة".

وأشارت الشركة إلى "وجود تنسيق كامل مع القوة البحرية العراقية للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، بما يضمن سلامة الملاحة البحرية في المياه العراقية".

ودعت الشركة "وسائل الإعلام إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة".