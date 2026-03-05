مكافحة الإرهاب يتحرك صوب صحراء النجف وكربلاء بعد رصد "إنزال جوي" مجهول (فيديو)

بدأ جهاز مكافحة الإرهاب، تحركاً عسكرياً واسعاً صوب المناطق الصحراوية المتاخمة لمحافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وذلك لفرض طوق أمني وتفتيش المنطقة، في تطور أمني لافت يعكس خطورة الموقف الميداني، حيث جاء هذا التحرك الفوري في أعقاب تقارير ميدانية استخباراتية رفعت للقيادات العليا، أشارت إلى رصد "تحركات جوية" مكثفة في عمق البادية. وأفادت مصادر بوقوع "عمليات إنزال" في مناطق نائية داخل الصحراء، لم تُحدد هويتها أو طبيعتها بعد.

فيما يهدف تحرك الجهاز إلى تأمين المناطق الصحراوية التي تُعد "الخاصرة الرخوة" جغرافياً لمحافظتي النجف وكربلاء، ومنع أي محاولة لإنشاء جيوب أو قواعد تهدد أمن المراكز الحيوية والمقدسة، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي الذي تشهده المنطقة، بحسب مصادر أمنية.