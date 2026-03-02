كتائب حزب الله: الطائرات التي استهدفت العراق انطلقت من قواعد أمريكية بالأردن

أعلنت قيادة عمليات كتائب حزب الله، اليوم الإثنين، ( 2 اذار 2026 )، ان الطائرات التي استهدفت العراق انطلقت من قواعد أمريكية بالأردن.

وذكر بيان لكتاب حزب الله "لقد تأكّد لدينا، بما لا يرقى إليه شك، أن الطائرات الحربية والمسيّرة التي اعتدت على العراق قد أقلعت من القواعد الأمريكية المتمركزة في الأردن".

وأضاف "نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة".

وتابع البيان "أما السعودية والإمارات، فحريٌّ بهما أن تضبطا خطابهما وفق حجمهما الحقيقي؛ إذ لا يتجاوز دورهما حدود الوظيفة اللوجستية، حيث تُسخَّر أراضيهما وإمكاناتهما لخدمة المشروع الصهيوأمريكي".