الأخبار

كتائب حزب الله: الطائرات التي استهدفت العراق انطلقت من قواعد أمريكية بالأردن


أعلنت قيادة عمليات كتائب حزب الله، اليوم الإثنين، ( 2 اذار 2026 )، ان الطائرات التي استهدفت العراق انطلقت من قواعد أمريكية بالأردن.

وذكر بيان لكتاب حزب الله "لقد تأكّد لدينا، بما لا يرقى إليه شك، أن الطائرات الحربية والمسيّرة التي اعتدت على العراق قد أقلعت من القواعد الأمريكية المتمركزة في الأردن".

وأضاف "نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة".

وتابع البيان "أما السعودية والإمارات، فحريٌّ بهما أن تضبطا خطابهما وفق حجمهما الحقيقي؛ إذ لا يتجاوز دورهما حدود الوظيفة اللوجستية، حيث تُسخَّر أراضيهما وإمكاناتهما لخدمة المشروع الصهيوأمريكي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صلاح الدين تعطل المدارس ثلاثة أيام
الإعلام الأمني تنفي صدور أمر بسحب أو تحريك قطعات أمنية وعسكرية
تجمع كبير في بعقوبة لدعم الشعب الإيراني.. رسالة الى بغداد من ثلاث نقاط
كتائب حزب الله: الطائرات التي استهدفت العراق انطلقت من قواعد أمريكية بالأردن
مصدر مقرب من الفصائل الاسلامية في العراق : تتوعد بمواصلة المواجهة وتحذر من “مفاجآت كبرى”
استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين
الحشد يصدر بيانا بشان جريمة جرف النصر
سلطة الطيران المدني: تمديد تعليق الأجواء حتى ظهر الأربعاء
اربيل: انفجارات قوية في إثر هجوم بمسيرات
الشيخ جلال الدين الصغير : إلى أين تتجه المسارات بعد شهادة السيد القائد قدس سره الشريف؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك