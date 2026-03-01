عاجل : انا لله وانا اليه راجعون ... الاعلان عن استشهاد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي
استشهاد السيد الخامنئي قدس سره يرفع التوتر على اسوار الخضراء.. محاولات اقتحام بالشفل واطلاق نار


يشهد مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، صباح اليوم الاحد، توترات واشتباكات بالايدي، واستخدام الرصاص والقنابل الداخنية من قبل القوات الامنية، بعد محاولات لاقتحام المنطقة والتوجه نحو السفارة الامريكية من قبل جماهير غاضبة على اغتيال اية الله العظمى قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي قدس سره

واظهرت مشاهد مصورة، محاولة اعداد كبيرة من الجماهير لاقتحام المنطقة الخضراء فضلا عن استخدام "شفل" لازالة بوابات الخضراء والتوجه نحو السفارة الامريكية ردا على اغتيال السيد الخامنئي قدس سره .

واستخدمت القوات الامنية اطلاق النار والقنابل الدخانية لاجبار الجماهير الغاضبة على التراجع.

واندلعت تظاهرات امام بوابة الخضراء من جهة الجسر المعلق منذ مساء امس احتجاجا على قصف ايران، وقصف مقر للحشد الشعبي في جرف النصر، الا ان المحاولات اليوم تصاعدت لاقتحام الخضراء وزاد التوتر بعد اعلان الجانب الايراني استشهاد السيد الخامنئي رسميا.

واكد الجانب الايراني ان اغتيال السيد الخامنئي ليس النهاية وانهم سيواصلون الطريق وتوجيه ضربات اقوى واقسى، فيما هدد ترامب بالرد الاقسى لو نفذ الايرانيون تهديداتهم.

آخر الاضافات
سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) يعزي باستشهاد سماحة السيد الخامنئي (رضوان الله عليه)
استهداف مطار حرير العسكري في أربيل
الحكومة العراقية تعلن الحداد العام في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام
استشهاد السيد الخامنئي قدس سره يرفع التوتر على اسوار الخضراء.. محاولات اقتحام بالشفل واطلاق نار
اطلاق قنابل مسيل للدموع على متظاهرين حاولوا عبور جسر المعلق
العلاقات العامة للحرس الثوري نعلن عن اقوى عملية هجومية في تاريخ القوات المسلحة الايرانية
الإطار التنسيقي ينعى السيد الشهيد علي الخامنئي
الحكومة الايرانية تعلن الحداد العام في الجمهورية الاسلامية اربعين يوما وسبعة ايام عطلة رسمية في البلاد
انا لله وانا اليه راجعون ... الاعلان عن استشهاد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن تنفيذ 16 عملية على القواعد الأمريكية بالعراق والمنطقة
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك