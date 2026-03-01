استشهاد السيد الخامنئي قدس سره يرفع التوتر على اسوار الخضراء.. محاولات اقتحام بالشفل واطلاق نار

يشهد مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، صباح اليوم الاحد، توترات واشتباكات بالايدي، واستخدام الرصاص والقنابل الداخنية من قبل القوات الامنية، بعد محاولات لاقتحام المنطقة والتوجه نحو السفارة الامريكية من قبل جماهير غاضبة على اغتيال اية الله العظمى قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي قدس سره

واظهرت مشاهد مصورة، محاولة اعداد كبيرة من الجماهير لاقتحام المنطقة الخضراء فضلا عن استخدام "شفل" لازالة بوابات الخضراء والتوجه نحو السفارة الامريكية ردا على اغتيال السيد الخامنئي قدس سره .

واستخدمت القوات الامنية اطلاق النار والقنابل الدخانية لاجبار الجماهير الغاضبة على التراجع.

واندلعت تظاهرات امام بوابة الخضراء من جهة الجسر المعلق منذ مساء امس احتجاجا على قصف ايران، وقصف مقر للحشد الشعبي في جرف النصر، الا ان المحاولات اليوم تصاعدت لاقتحام الخضراء وزاد التوتر بعد اعلان الجانب الايراني استشهاد السيد الخامنئي رسميا.

واكد الجانب الايراني ان اغتيال السيد الخامنئي ليس النهاية وانهم سيواصلون الطريق وتوجيه ضربات اقوى واقسى، فيما هدد ترامب بالرد الاقسى لو نفذ الايرانيون تهديداتهم.