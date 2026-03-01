استشهاد المرشد الاعلى يرفع التوتر على ابواب الخضراء، ومحاولات اقتحام السفارة الأمريكية

شهد مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، صباح اليوم الاحد، توترات واشتباكات بالايدي، واستخدام الرصاص والقنابل الداخنية من قبل القوات الامنية، بعد محاولات لاقتحام المنطقة والتوجه نحو السفارة الامريكية من قبل جماهير غاضبة على إستشهاد سماحة السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه)، حيث اظهرت مشاهد مصورة، محاولة اعداد كبيرة من الجماهير لاقتحام المنطقة الخضراء فضلا عن استخدام "شفل" لازالة بوابات الخضراء والتوجه نحو السفارة الامريكية ردا على اغتيال المرشد الاعلى في ايران.

فيما استخدمت القوات الامنية اطلاق النار والقنابل الدخانية لاجبار الجماهير الغاضبة على التراجع.

كما اندلعت تظاهرات امام بوابة الخضراء من جهة الجسر المعلق منذ مساء امس احتجاجا على قصف ايران، وقصف مقر للحشد الشعبي في جرف النصر.