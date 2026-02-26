كتائب حزب الله تحذر "حكومة كردستان" من التواطؤ مع القوات الأجنبية

حذرت كتائب حزب الله، اليوم الخميس، حكومة إقليم كردستان العراق من التواطؤ مع القوات الأجنبية.

وقالت قيادة عمليات كتائب حزب الله في بيان، "في خضم التهديدات الأمريكية والتحشيد العسكري الذي يُنذر بتصعيد خطير في المنطقة، نشدد على ضرورة أن يستعد المجاهدون كافة لخوض حرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد، تفوق تقديرات الإدارة الأمريكية".

وأضاف البيان "في حال أقدمت أمريكا الشر على إشعال فتيل الحرب في المنطقة، فإنها ستجد نفسها أمام خسائر جسيمة يتعذّر احتواؤها أو تعويضها".

وتابع البيان "كما ونُحذّر حكومة إقليم كردستان العراق من مغبّة التواطؤ مع القوات الأجنبية المعادية، فذلك ما سيُحمّلها أعباء إضافية قد تهدّد أمنها ومستقبلها".