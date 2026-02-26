القضاء الأعلى يصدر توجيها بشأن المجمعات الخاصة بالدور السكنية للقضاة

اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس ( 26 شباط 2026 )، توجيها بشأن المجمعات الخاصة بالدور السكنية للقضاة.

وقال إعلام القضاء في بيان إن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الثانية برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلالها تأبين كل من قاضي أول محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية باعث عدنان عبد الحسين، والقاضي المتقاعد علي خضير حمود الذين وافاهم الأجل".

وأضاف، إنه "تم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى الانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".

ووجه المجلس حسب البيان "شكره وتقديره لكل من القاضي محسن فاضل فرج والقاضي غسان سمير عبد الحسن والقاضي احمد مكي حميد لجهودهم المبذولة في اعمار وترميم دور القضاء وإظهارها بالمظهر الذي يتناسب ومكانة القضاء في المجتمع".

فيما وجه المجلس ايضاً "القضاة وأعضاء الادعاء العام بالمحافظة على المجمعات الخاصة بالدور السكنية للقضاة وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد اخذ الموافقات الرسمية".